50% تخفيض متوقع في رواتب الأربعة الكبار في برشلونة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يفكر نادي برشلونة الإسباني، في مطالبة قادته الأربعة الكبار، بإجراء تخفيض بنسبة 50% في رواتبهم، للمساعدة في تخفيف الاضطرابات المالية، مع استعداد النادي مرة أخرى لاتخاذ خطوات جذرية لتخفيف الضغط على خزائنه.

ويقود برشلونة حالياً، لاعبه سيرجيو بوسكيتس، في حين أن جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وجوردي ألبا، هم نوابه في قيادة الفريق، وسبق أن ارتدوا شارة القيادة في بعض المناسبات.

ولا يزال النادي يعاني من سنوات من سوء الإدارة المالية في ظل قيادة رئيسه السابق جوسيب بارتوميو، وتأثيرات فيروس «كوفيد 19»، وسبق أن اضطر بالفعل إلى تنفيذ تخفيضات متباينة على لاعبي فريقه.

ونقلت صحيفة «سبورت ميل»، عن برنامج «ديبورتيس كواترو» الإسباني، أن الطلب إلى كبار نجوم برشلونة، سيتم تقديمه في الأسابيع المقبلة، ومن المحتمل أن يتسبب في «زلزال» في نو كامب.

كما أشار البرنامج، إلى أن هناك حلاً بديلاً، قد يطرح للنقاش حال رفض اللاعبين الأربعة تخفيض رواتبهم، وهو تقسيم حزم رواتبهم على مدار سنوات عدة مقبلة، ولكن الغريب في هذا المقترح، أن يظل لاعبون مثل بيكيه وبوسكيتس، يواصلون الحصول على أموال من النادي بعد رحيلهم إلى نادي آخر أو الاعتزال.

وفي السابق، وافق المدافع المخضرم بيكيه، على خفض راتبه لمساعدة النادي، كما وافق زملاؤه أيضاً على شروط مخفضة، وسيكافح برشلونة لتسجيل صفقاته الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية، وقد تنفذ الإدارة الرياضية في العملاق الكتالوني، إجراءاتها الطارئة، وهي الجولة الجديدة من التخفيضات في الأجور، للمساعدة في تخفيف حدة الموقف.

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