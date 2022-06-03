محمد صلاح سيرحل عن ليفربول ويفضل البقاء في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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أوضحت صحيفة theathletic البريطانية في تقرير جديد، أن المصري محمد صلاح سيرحل مجانا في صيف 2023، في حال لم يحسن نادي ليفربول الإنجليزي العرض المادي.

وأكدت الصحيفة أن صلاح يفضل الاستمرار في "البريميرليغ" على الانتقال إلى أي دوري آخر، الأمر الذي سيكون بمثابة صدمة كبيرة لجماهير "الريدز" التي لا تتخيل رؤية نجمها الأول بقميص فريق محلي منافس، بعد أن بنى لنفسه قاعدة جماهيرية كبيرة في النادي العريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الأخير الذي قدمه ليفربول بزيادة 15% على راتبه الحالي، لم يلق قبول اللاعب المصري، الذي فسره على أنه عدم تقدير لدوره مع الفريق.

وفي الوقت نفسه لا يمانع صلاح التوقيع على عقد جديد لمدة عامين آخرين، في حال التوصل إلى اتفاق مالي يرضي الطرفين.

ولا يفكر صلاح البالغ 29 عاما، في الحصول على عقد يمتد لمدة 4 أعوام، رغم قناعته بأنه سينجح في الاستمرار باللعب في أعلى مستوى حتى منتصف الثلاثينيات، وفق الصحيفة ذاتها.

وقاد مايك جوردون، رئيس مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي، المفاوضات المتعثرة مع رامي عباس، وكيل صلاح، بدلا من المدير الرياضي المنتهية ولايته مايكل إدواردز أو خليفته جوليان وارد.

ويطالب صلاح بالحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، وهو رقم ترفضه إدارة ليفربول، التي لا تريد تجاوز هيكل الأجور في الفريق، الذي يتقاضى فيه النجم المصري وفيرجل فان دايك وتياغو ألكانتارا أعلى الرواتب.

وأعلن صلاح في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه سيبقى خلال الموسم المقبل 2022-2023 مع ليفربول، وأنه لن يرحل قبل نهاية عقده في 30 يونيو 2023.

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