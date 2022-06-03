هورتا يقود البرتغال للتعادل مع إسبانيا في دوري أمم أوروبا

المصدر: وام

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أنقذ البديل ريكاردو هورتا المنتخب البرتغالي لكرة القدم من الهزيمة أمام مضيفه الإسباني وانتزع له تعادلا ثمينا 1-1 في الدقائق الأخيرة من مباراتهما مساء الخميس في إشبيلية بافتتاح مسيرتهما في النسخة الثالثة من بطولة دوري أمم أوروبا.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 25، وظل الفريق متقدما حتى الدقيقة 82 التي شهدت هدف التعادل بتوقيع هورتا بعد 10 دقائق فقط من نزوله بديلا.

وشهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بديلا أيضا في الدقيقة 62.

وفي مباراة أخرى بالبطولة، سجل المهاجم النرويجي الشاب إيرلنج هالاند المنضم حديثا لمانشستر سيتي الإنجليزي هدفا في الدقيقة 26 ليقود منتخب بلاده إلى الفوز على مضيفه الصربي 1-0.

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