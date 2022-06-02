ليفربول يصدمه .. ماني يطلب المساواة بصلاح

المصدر: وكالات

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كشف تقرير صحافي أن فرص تجديد السنغالي ساديو ماني لعقده مع ليفربول تتضاءل، خاصة بعد أن طلب راتبا يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي ذات الراتب الذي طلبه زميله المصري محمد صلاح، وهو ما لا تريد إدارة ليفربول دفعه بسبب سقف الرواتب بالفريق.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن بايرن ميونخ الألماني يستعد لتقديم عرض لنظيره ليفربول بقيمة 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع الدولي السنغالي، ومنحه 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو أكثر مما يتقاضاه حاليًا مع ليفربول.

وأكد التقرير أن موقف ماني مشابه لموقف زميله صلاح، إذ إن الثنائي سيكمل عامه الـ30 خلال الصيف الحالي، ويدركان أن العقد المقبل سيكون الأكبر في مسيرتهما الكروية.

وطلب ماني مساواته بصلاح والحصول على 400 ألف إسترليني أسبوعيًا في عقده الجديد، لكن إدارة "الريدز" غير مستعدة لدفع تلك الأرقام وترغب في الحفاظ على سقف الرواتب بين لاعبيها.

وشرحت الصحيفة نظام حساب الأجور للاعبي فريق يورغن كلوب، فعلى سبيل المثال إذا كان فان دايك هو من يحصل على الراتب الأعلى في الفريق بـ220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، فهذا بدون احتساب مكافآت الفوز والبطولات، إدارة النادي لا تمانع منح نسبة أكبر وزيادة مكافآت الألقاب لصلاح وماني، لكنها لن تزيد راتبهما الأساسي عن الحد المسموح.

ووفقًا لـ "ذي أثليتك" فإن صلاح لا يريد اللعب خارج إنجلترا، وإن لم تقبل إدارة ليفربول بشروطه، فإنه سيتوجه لأحد منافسي الفريق حتى يستمر باللعب في الدوري الإنجليزي، ولم تتحدث إدارة الفريق مع لاعبها عن عقده الجديد منذ ستة أشهر، وشهد حديثهما الأخير فارقا كبيرا في وجهات النظر، إذ يرغب المسؤولون بزيادة راتب قائد منتخب مصر بنسبة 15% فقط.

وسجل صلاح 31 هدفًا خلال 51 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات هذا الموسم، حاصدًا جائزة هداف الدوري الإنجليزي ومرر لزملائه 16 تمريرة حاسمة، فيما أحرز ماني 23 هدفًا وصنع 5 آخرين في عدد المباريات ذاته.

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