الملك ليبرون.. أول ملياردير في الملاعب

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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تعددت أبواب المجد التي دخل منها ليبرون جيمس إلى التاريخ، فبعد أن طرق كل أبواب بطولات السلة من الدوري الأمريكي للسلة إلى ذهبية المونديال، هاهو اللاعب الأمريكي ( 37 عاماً) يدخل باباً آخر من ذهب، حيث أضحى أول رياضي في العالم يدخل نادي المليارديرات وهو مايزال يمارس رياضته، حسب مجلة "فوربس" المختصة بعالم المال والأعمال.

وقدرت "فوربس" أن جيمس وبعد عام آخر من الأرباح - بلغ مجموعها 121.2 مليون دولار العام الماضي - أصبح مليارديرًا رسميًا.

وبلغت ثروة النجم الأمريكي 1 مليار دولار ، وهو الذي غاب عن التصفيات للمرة الرابعة فقط في 19 موسما ، وهو بذلك أول لاعب نشط في الدوري الاميركي للمحترفين يدخل قائمة المليارديرات. (مايكل جوردان ، الملياردير الوحيد الآخر في كرة السلة ، لكنه لم يصل إلى ثروة ذات عشرة أرقام حتى عام 2014 ، بعد أكثر من عقد من تقاعده ، بفضل الاستثمار في الوقت المناسب في فريق شارلوت هورنتس لكرة السلة).

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