ساري يمدد عقده مع لاتسيو حتى 2025

المصدر: أ ف ب

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جدد ماوريتسيو ساري مهمته التدريبية مع نادي لاتسيو الإيطالي حتى العام 2025، بحسب ما أعلن الفريق الخميس.

ووافق مدرب تشلسي الإنجليزي ويوفنتوس ونابولي السابق البالغ من العمر 63 عاماً، على تمديد عقده لمدة عامين، بعدما بدأ إشرافه على النادي في يونيو الماضي خلفاً لسيموني إنزاغي الذي انتقل لتدريب إنتر.

وقال نادي لاتسيو في بيان "جدد المدرب ماوريتسيو ساري العقد مع النادي لتمديد صلاحية الاتفاقية حتى العام 2025".

وقاد ساري لاتسيو إلى المركز الخامس في موسمه الأول معه، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن المدرب المخضرم حصل على الضمانات التي طلبها لينخرط بشكل أكبر في سياسة التعاقد بالنادي.

اشتهر ساري بتكتيك "ساريبول" في نابولي بين عامي 2015 و2018. وانضم إلى تشلسي حيث قضى موسماً واحداً وفاز بيوروبا ليغ وهو أول لقب له كمدرب، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس عام 2019.

فاز مع فريق السيدة العجوز بلقب الدوري الإيطالي، غير أنه أقيل من منصبه بعد موسم واحد.

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