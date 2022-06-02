"البريميير ليغ 2022 ".. أرقام قياسية لمان سيتي وليفربول وتشيلسي

المصدر: وام

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم على موقعها الرسمي عن مجموعة من الأرقام القياسية والإحصائيات المميزة التي تحققت في الموسم المنقضي 2021 / 2022 .

و توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي ليكون الثاني له على التوالي و الرابع في آخر 5 سنوات فيما حل ليفربول ثانيا بفارق نقطة واحدة.

و أشارت الرابطة إلى أنه من أبرز الأرقام والظواهر أن ليفربول نجح في تحويل ملعبه "استاد آنفيلد" إلى حصن منيع خلال موسم 2021 / 2022 .

وحقق ليفربول رقما قياسيا في أقل عدد من الهزائم لأي فريق بملعبه على مدار الموسم بعدما حقق الفريق 15 انتصارا وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر أي مباراة على ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

و في الوقت نفسه، منح البلجيكي دي بروين فريقه مانشستر سيتي رقما قياسيا في الموسم المنقضي بأن أصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يحرز جائزة الرابطة لأفضل لاعب في الموسم مرتين حيث سبق له التتويج بهذه الجائزة أيضا في موسم 2019 / 2020.

و عادل دي بروين بهذا إنجاز تييري هنري أسطورة أرسنال السابق ونيمانيا فيديتش /مانشستر يونايتد/ وكريستيانو رونالدو /مانشستر يونايتد/ .

و القائمة التالية توضح أبرز الأرقام القياسية والإحصائيات المميزة الأخرى التي تحققت خلال الموسم المنقضي للدوري الإنجليزي : أكثر ثنائي متعاون في تسجيل الأهداف: خلال مباراة توتنهام التي فاز فيها على ليدز يونايتد 4-0 ، صنع هاري كين الهدف الذي سجله زميله هيونج مين سون في الدقيقة 85 لتكون المرة الـ37 التي يتعاون فيها هذا الثنائي في هز الشباك بالدوري الإنجليزي ليعادلا بهذا الرقم القياسي المسجل باسم الإيفواري ديدييه دروجبا وفرانك لامبارد نجمي تشيلسي السابقين.

أطول سلسلة مباريات خارج الملعب بلا هزيمة:.

فقد مدد مانشستر يونايتد سجل مبارياته المتتالية خارج ملعبه بدون هزيمة إلى 29 مباراة متتالية قبل أن يقطع ليستر سيتي هذه السلسلة في أكتوبر 2021 بالفوز عليه 4-2.. وكانت هذه السلسلة القياسية لمانشستر يونايتد بدأت في فبراير 2020.

التهديف المتتالي أمام الفريق نفسه ..

أصبح السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول أول لاعب يهز شباك نفس الفريق في 9 مواجهات متتالية بالدوري الإنجليزي، وذلك عندما سجل في شباك كريستال بالاس خلال المباراة التي فاز بها ليفربول 3-0 في سبتمبر 2021 علما بأن أول هذه المباريات الـ9 كان في أغسطس 2017 .

صناعة أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة:.

عادل الفرنسي بول بوجبا الرقم القياسي بهذا الشأن عندما صنع 4 أهداف لمانشستر يونايتد خلال المباراة التي فاز فيها 5-1 على ليدز يونايتد في الجولة الأولى من البطولة.

وأصبح بوجبا سابع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد دينيس بيركامب وخوسيه أنطونيو رييس وسيسك فابريجاس وإيمانويل أديبايور وسانتياجو كازورلا وهاري كين.

أكبر عدد من الهزائم على ملعب الفريق في موسم واحد:.

حقق واتفورد هذا الرقم القياسي السلبي بعدما مني بـ15 هزيمة على ملعبه بالدوري الإنجليزي ليكون أول فريق يتعرض لهذا كما أنه أول فريق يتعرض لـ11 هزيمة متتالية على ملعبه في المسابقة، ولم يسبق لأي فريق آخر أن استقبلت شباكه 46 هدفا في المباريات التي خاضها على ملاعبه بموسم واحد.

أكبر عدد من الأهداف لأي لاعب خارج ملعب فريقه:.

حطم هاري كين مهاجم توتنهام رقم النجم السابق واين روني في عدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في مباريات الفريق خارج ملعبه على مدار تاريخ مشاركاته بالبطولة حيث رفع رصيده إلى 95 هدفا خلال فوز توتنهام على برايتون 2-0 ، وعزز هذا الرقم بهدف آخر فيما تبقى من الموسم ليرفع رصيده إلى 96 هدفا.

أهداف ماني:.

لم يخسر ساديو ماني مع ليفربول في 52 مباراة على ملعبه هز فيها الشباك حيث حقق الفريق الفوز في 47 من هذه المباريات وتعادل في 5 مباريات ليكون أفضل سجل لأي لاعب يهز الشباك بمباريات الفريق على ملعبه في تاريخ البطولة.

لاعب الشهر:.

عادل هاري كين رقم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق وفاز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة السابعة وذلك في مارس الماضي.

30 ألف هدف:.

قبل انتقاله إلى نيوكاسل في يناير الماضي ، سجل كريس وود الهدف رقم 30 ألفا في تاريخ الدوري الإنجليزي عندما أحرز هدف بيرنلي خلال المباراة التي تعادل فيها مع ليدز يونايتد 1-1 في أغسطس 2021 .

أكبر عدد من مرات الهبوط: .

هبط نورويتش سيتي في الموسم المنقضي إلى دوري الدرجة الأولى لتكون المرة السادسة في تاريخ الفريق التي يهبط فيها.

التهديف بعد سن الـ30 :.

بهدفه لفريق ليستر خلال الفوز على بيرنلي 2-0 حطم جيمي فاردي الرقم القياسي السابق لآيان رايت في عدد الأهداف التي يحرزها أي لاعب بعد بلوغه الـ30 عاما حيث رفع رصيده إلى 94 هدفا.

أكبر عدد من الإنذارات:.

أصبح ليدز يونايتد أول فريق ينال لاعبوه 101 بطاقة صفراء في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

الانتصار خارج الملعب:.

بفوزه على برينتفورد 3-1 ، أصبح مانشستر يونايتد أول فريق يحقق 300 انتصار في المباريات خارج ملعبه على مدار تاريخ البطولة.

الأسرع تأقلما:.

بعد إعارته من تشيلسي إلى ساوثهامبتون ، أصبح أرماندو بورخا أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في كل من المباريات الـ4 الأولى له على ملعب الفريق حيث حقق ذلك وعمره 20 عاما و123 يوما.

أهداف الـ"بوكسينج داي" :.

عادل هاري كين الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في مباريات البطولة يوم الـ"بوكسينج داي" حيث أحرز هدفه التاسع في تاريخ هذا اليوم معادلا رصيد روبي فاولر النجم السابق لكل من مانشستر سيتي وليفربول وليدز يونايتد وبلاكبيرن.

التفوق في ديربيات لندن:.

أصبح تشيلسي أول فريق في تاريخ البطولة يفوز في 7 مباريات متتالية لديربيات لندن خارج ملعبه وذلك بفوزه على جاره ومضيفه برينتفورد 1-0 .

ملوك الشوط الأول:.

أصبح تشيلسي أول فريق في تاريخ البطولة ينهي موسما كاملا دون أن يتأخر في النتيجة خلال الشوط الأول.

أكبر فجوة غياب:.

حطم البرتغالي رونالدو الرقم القياسي لأكبر فجوة بين ظهور أي لاعب في مباريات البطولة حيث كانت المشاركة الأولى له مع مانشستر يونايتد بالفوز 4-1 على نيوكاسل في 11 سبتمبر 2021 بعد 12 عاما و118 يوما من آخر مباراة سابقة له مع الفريق في مايو 2009 .

وكان الرقم القياسي السابق لأكبر فجوة مسجلا باسم داميان ديلاني /11 عاما و155 يوما/ .

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