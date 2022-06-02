رئيس كوريا الجنوبية يمنح «سون» أعلى وسام رياضي في البلاد

المصدر: وكالات

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حصل سون هيونج مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على أعلى وسام رياضي في كوريا الجنوبية، بعد فوزه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، مناصفة مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

ومنح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، سون هيونج مين، بأعلى وسام رياضي في كوريا الجنوبية بعد أن أصبح أول لاعب آسيوي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على ميدالية "Cheongnyong" من قبل الرئيس يون سوك يول، قبل المباراة الودية بين كوريا الجنوبية والبرازيل في استاد كأس العالم في سيول.

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