اليابان تكتسح باراغواي ودياً برباعية

المصدر: البيان

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حققت اليابان فوزاً كبيراً على باراغواي بنتيجة 1/4، ضمن استعدادات الساموراي لخوض منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وافتتح تاكوما أسانو مهاجم بوخوم الألماني التسجيل لليابان في الدقيقة 36، وعزّز دايتشي كامادا المتوج مع أينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي، تفوق اليابان وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني قلّصت باراغواي الفارق عبر درليس غونساليس في الدقيقة 59، قبيل أن يضيف المنتحب الياباني هدفين عن طريق كاورو ميتوما، وأو تاناكا، في الدقيقتين 60 و86.

ويلتقي بطل آسيا أربع مرات مع البرازيل الإثنين المقبل في الاستاد الأولمبي بطوكيو، باحثاً عن تحقيق أول فوز على سيليساو في مباراة دولية.

ووقعت اليابان في مجموعة صعبة بمونديال 2022، حيث ضمت المجموعة منتخبات ألمانيا وإسبانيا والفائز بين كوستاريكا ونيوزيلندا.

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