طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا في التصفيات الإفريقية وتحديد أسعارها

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا، التي تجمع بينهما مساء الأحد المقبل، بالجولة الأولى من مباريات دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023، والتي ستقام على ستاد القاهرة.

وحددت الجهات المسؤولة في مصر 40 ألف مشجع لحضور مباراة مصر وغينيا، وجاءت أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي:

المقصورة الأمامية 500 جنيه مصري

الدرجة الأولى 200 جنيه مصري

الدرجة الثانية 100 جنيه مصري

الدرجة الثالثة 50 جنيه مصري

وكان إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن عن قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبوجبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي)

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد عبدالمنعم (الأهلي) - أحمد فتوح (الزمالك) - كريم حافظ (مالاتيا سبور)

خط الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - مهند لاشين (طلائع الجيش) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي)

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا)

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