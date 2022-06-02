مقابل أمر واحد.. محمد صلاح يعرض تنازله عن جوائزه الشخصية

المصدر: البيان

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تحدث الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي عن موسمه المنقضي مع الريدز، الذي شهد تتويجه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة المحترفين، بخلاف تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة المحترفين، وحصد جائزة الحذاء الذهبي وأفضل ممرر بالبريميرليغ.

وعرض صلاح تنازله عن كل ألقابه الشخصية التي توج بها مع ليفربول خلال الموسم المنقضي، مقابل إعادة أهم مباريات فريقه خلال الموسم أمام ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا، التي خسرها الريدز لصالح الميرنغي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الأمنيات ليس لها مكان في كرة القدم.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة دوري أبطال أوروبا إلى ليفربول، ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك"

وتابع: "لا أستطيع أن أشكر المشجعين بما يكفي لدعمهم، لقد كان موسماً طويلاً جداً ولكني أتمنى أن يبدأ الموسم التالي مرة أخرى غداً".

وأضاف: "تقديري من جانب المشجعين وكذلك الصحفيين الرياضيين هذا الموسم، يعد شيئاً خاصا بالنسبة لي لن أنساه أبداً، وبالرغم من ذلك أود أن أستغنى عن كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية في دوري الأبطال، لكن كرة القدم لا تسير بهذه الطريقة".

وكان صلاح خسر رفقة ليفربول قبل أيام، لقب دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة في المباراة النهائية من ريال مدريد بهدف دون رد.

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