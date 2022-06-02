محمد صلاح ينافس زملائه في ليفربول على جائزة جديدة

المصدر: البيان

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فتح نادي ليفربول الإنجليزي باب التصويت على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي عن الموسم المنقضي 2022/2021.

وتواجد في قائمة اللاعبين المرشحين لحد الجائزة الدولي المصري محمد صلاح، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي 2022/2021 برصيد 23 هدفاً، بالتقاسم مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إعلاناً يتضمن فتح باب التصويت لجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي بصفوف الريدز، وتواجد محمد صلاح بالقائمة رفقة كل لاعبي ليفربول.

وبخلاف جائزة الحذاء الذهبي، حصل صلاح على جائزة أفضل صانع ألعاب خلال الموسم الأخير بالدوري الإنجليزي، بعدما نجح في صناعة 13 هدفاً مع ليفربول، الأمر الذي يعكس تألقه الملفت رفقة الريدز.

وتُوج صلاح مع ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين خلال الموسم المنصرم، فيما فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، لحساب ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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