الفارق مضحك.. أجواء استقبال صلاح وسون تثير جدل الجماهير

المصدر: البيان

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أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بين جماهير كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طريقة استقبال الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي في بلاده، بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي وأفضل ممرر وحصوله على لقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير عن الموسم المنقضي 2022/2021، فضلاً عن تتويجه مع ليفربول مؤخراً بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.



ووصل صلاح إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد قضاء فترة إجازة قصيرة في دبي، دون وجود أي استقبال رسمي وجماهيري للاعب لدعمه عقب مواصلته تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول.

وقارنت الجماهير بين استقبال صلاح، والاستقبال الرسمي للكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام، الذي تقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع صلاح، فور وصوله بلاده، إذ تجمع المئات من الكوريين لاستقبال سون في مطار إنتشون الدولي للاحتفال به، وعلى الجانب الآخر لم يكن هناك أي استقبال رسمي لصلاح في مطار القاهرة من جانب اتحاد كرة القدم في مصر ووزارة الشباب والرياضة المصرية، حيث أكدت الجماهير أنه أمر يعد تقليلاً من مجهودات صلاح وما يقدمه للكرة المصرية بأوروبا.

ومن جانبه فتح الناقد الرياضي خالد بيومي النار على مسؤولي اتحاد الكرة المصري، بسبب طريقة استقبال صلاح بالمقارنة مع سون، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من أزمة السنغال ثم الأهلي إلى تكريم قائد المنتخب محمد صلاح، الذي يكاد يكون في حاجة إلى الدعم في الوقت الحالي، في كل المناسبات تظهر علامات استفهام حول قدرة وخبرات الاتحاد المصري‬، على إدارة مؤسسة بحجم واسم الفراعنة، استقبال صلاح وسون الفارق مضحك".

جاء وصول صلاح إلى القاهرة تمهيداً للانضمام الي معسكر منتخب مصر المقام حالياً، استعدادا لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولي والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، المقرر إقامتهما يومي 5 و9 يونيو المقبل.

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