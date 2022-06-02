أول تعليق من ميسي بعد التتويج بكأس فيناليسيما مع الأرجنتين

المصدر: البيان

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علق النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، على فوز منتخب التانغو بلقب كأس فينالسيما، على حساب منتخب إيطاليا.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس فينالسيما، بعد الفوز على منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، مساء أمس الأربعاء.

ونقل الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تصريحات ميسي التي أدلى بها عقب المباراة، حيث قال: "كانت مباراة نهائية جميلة، مليئة بالأرجنتينيين، ما عشناه هنا في ويمبلي كان رائعاً".

وأضاف: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة رائعة، ومكانا رائعاً للفوز بالبطولة".

واختتم ميسي تصريحاته، قائلاً: "جئنا إلى هنا لكي نقاتل ضد أي فريق، كان اليوم اختبارا جيداً لأن إيطاليا منتخب رائع".

يذكر أن أهداف الأرجنتين في شباك إيطاليا، جاءت عن طريق لاوتارو مارتينيز، وأنخيل دي ماريا، وباولو ديبالا، منهم هدفين بصناعة ميسي.

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