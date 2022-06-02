الأرجنتين تقسو على إيطاليا بثلاثية وتحرز كأس أوروبا - أمريكا الجنوبية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بلقب بطولة كأس أوروبا - أمريكا الجنوبية "كأس فايناليسما" بفوزه الكبير 3-0 على نظيره الإيطالي مساء أمس "الأربعاء" على استاد "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

ووجه المنتخب الأرجنتيني ضربة جديدة إلى نظيره الإيطالي بعد أقل من 10 أسابيع فقط على إخفاق المنتخب الإيطالي في الملحق الأوروبي الفاصل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في أعقاب خسارته أمام منتخب مقدونيا الشمالية 0-1 ليغيب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي رغم فوزه بلقب كأس الأمم الأوروبية الماضية "يورو 2020" التي أقيمت منتصف العام الماضي.

وهذه هي النسخة الثالثة فقط من بطولة كأس "فايناليسما" التي تقام بين بطلي كأس الأمم في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

كان المنتخب الأرجنتيني قد توج بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" التي أقيمت منتصف العام الماضي.

و حسم المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما لاوتارو مارتينيز وآنخل دي ماريا في الدقيقتين 28 و45 .

و في الشوط الثاني ، عزز المنتخب الأرجنتيني انتصاره بهدف ثالث سجله باولو ديبالا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليحرز لقبه الثاني في هذه البطولة بعدما توج بلقب النسخة الثانية في 1993 فيما كان لقب النسخة الأولى من نصيب المنتخب الفرنسي في 1985.

شهدت المباراة مشاركة المدافع الإيطالي جورجيو كيليني للمرة الأخيرة مع المنتخب الإيطالي قبل اعتزاله اللعب الدولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز