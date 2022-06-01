محمد صلاح يهدد ليفربول .. والجماهير تطالب بالتخلص منه

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحافية أن المصري محمد صلاح جناح ليفربول يود البقاء في الدوري الإنجليزي حال نهاية عقده مع ليفربول دون اتفاق بين الطرفين على تجديده، ولا يمانع الانتقال لأحد منافسي فريقه الحالي.

ووفقًا لـ "ذي أثليتك" فإن صلاح لا يريد اللعب خارج إنجلترا، وإن لم تقبل إدارة ليفربول بشروطه، فإنه سيتوجه لأحد منافسي الفريق حتى يستمر باللعب في الدوري الإنجليزي، وبحسب التقرير فإن إدارة الفريق لم تتحدث مع لاعبها عن عقده الجديد منذ ستة أشهر، وأن حديثهما الأخير شهد فارقا كبيرا في وجهات النظر.

وتابع التقرير: إدارة ليفربول قدمت عرضها الذي احتوى على زيادة راتب صلاح بنسبة 15% فقط، وهو ما يعد بعيدًا عن طلبات الأخير، صلاح لا يهتم بمدة العقد الجديد، إذ لا يمانع التمديد لعامين فقط بسبب اقتناعه بمواصلة تقديمه لمستويات مميزة حتى بعد بلوغه عامه الثلاثين.

فيما طالب مشجعو ليفربول إدارة النادي بالتخلص من النجم المصري وذلك بعدما فشل الطرفان بالوصول إلى اتفاق لتمديد تعاقده والذي سينتهي صيف العام المقبل.

ولم تسر الأمور حسب ما يجب في ليفربول خصوصاً بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي، إذ استهدف مشجعو الفريق الأحمر النجم المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" يوم الأربعاء.

وكتب أحد المشجعين عبر "تويتر": يجب التخلص من صلاح الآن، لقد تراجع مستواه في الأشهر الستة الأخيرة بشكل ملحوظ وبدأ ينشر المشاعر السلبية داخل الفريق، صحيح أنه أسطورة لكن يجب رحيله.

وقال آخر: يجب التخلص من صلاح في الصيف وعاجلاً.

وانتقل صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 وفاز معه ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، 156 هدفًا في 254 مباراة منذ وصوله إلى ملعب "أنفيلد" من روما مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، وفاز ببطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مع الفريق.

وهذا الموسم سجل صلاح 31 هدفاً في جميع المسابقات ليحقق ليفربول الفوز بكأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزي.

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