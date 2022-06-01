مغادراً من دبي.. محمد صلاح يصل القاهرة رفقة «الشبح»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من دبي، استعدادا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو الجاري، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم، المقرر إقامتها بكوت ديفوار 2023.

ووصل محمد صلاح إلى مطار القاهرة عبر صالة كبار الزوار على متن طائرة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبي، وتكفلت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصوله سريعاً، وسط إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج المطار لتأمين وصوله.

وظهر محمد صلاح مرتدياً بعض الأشياء التي أخفت ملامحه مثل القبعة والنظارة والكمامة، كما كان مرتدياً قميص «الشبح الصارخ»، الذي تنتجه إحدى شركات الملابس العالمية، ويساوي سعره 600 جنيه أسترليني.

وأجرى محمد صلاح المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا فور وصوله، استعدادا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، الذي انطلق أمس الثلاثاء، وغاب عنه صلاح بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للفراعنة بمد فترة راحته 24 ساعة إضافية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز