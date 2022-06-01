مانشستر سيتي يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول

المصدر: البيان

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يخطط نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وفقاً لصحيفة " ميرور " الإنجليزية التي أشارت إلى أن إدارة السيتي لديه اهتمام بالحصول على خدمات النجم المصري الموسم، وضمه في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع "الريدز".

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي بدأ مفاوضاته مع محمد صلاح، وأن الأخير بات مستعداً للانضمام إلى منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز وأنه على وشك الرحيل عن ليفربول.

وشددت الصحيفة، على أن أزمة تجديد عقد صلاح مع ليفربول لا تزال قائمة، لكن اللاعب سيبقي داخل صفوفه الموسم القادم.

وحصل محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022، بعد إعتلاء قائمة الهدافين برصيد 23 هدفًا بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون

ومن المقرر ينتهي عقد صلاح، 29 عامًا، مع ليفربول، في صيف 2023، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

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