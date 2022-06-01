كل ما تريد معرفته عن نهائي فاينالسيما بين إيطاليا والأرجنتين

المصدر: البيان

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يقام اليوم الأربعاء، نهائي كأس فينالسيما بين منتخب إيطاليا (بطل قارة أوروبا)، ومنتخب الأرجنتين (بطل قارة أمريكا الجنوبية).

ويخوض المنتخب الإيطالي هذه المباراة كونه بطل يورو 2020، التي فاز بها على حساب منتخب إنجلترا بركلات الترجيح، فيما يشارك منتخب الأرجنتين في هذه البطولة بعدما نجح في الفوز بلقب كوبا أمريكا 2021، بتغلبه على نظيره البرازيلي 0/1.

وينطلق نهائي كأس فينالسيما الساعة 22:45 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، ويذاع على شبكة قنوات بي إن سبورتس عبر قناة bein sports premium 2 HD.

ما هي بطولة فينالسيما؟

هي بطولة رسمية معترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تنظم عن طريق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وتلعب من مباراة واحدة فقط، ويشارك في المباراة بطل آخر نسخة من بطولة كأس الأمم الأوروبية، وبطل آخر نسخة من بطولة كوبا أمريكا، لتحديد الفائز بلقب فينالسيما.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها البطولة بعدما أقيمت مرتين من قبل، عامي 1985 و1993، وتوقفت بعد ذلك إلى أن قام "يويفا" و"كونميبول" بتوقيع اتفاقية جديدة عام 2020، وأعلنا عن عودة البطولة مرة أخرى.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة فينالسيما بين منتخبي فرنسا والأوروغواي، ونجحت الديوك الفرنسية في التتويج باللقب بعد انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دي برينس بمدينة باريس بنتيجة 0/2 لصالحهم، فيما أقيمت النسخة الثانية بين منتخب الأرجنتين ومنتخب الدنمارك، وفاز بها منتخب التانغو بعدما انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب مار ديل بلاتا بالأرجنتين بنتيجة 0/1 لصالحه.

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