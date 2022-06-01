رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل بول بوجبا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل لاعبه الفرنسي بول بوجبا، عن صفوف الفريق الإنجليزي بنهاية عقده.

وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية يونيو الجاري، ولم يجدد اللاعب الفرنسي تعاقده مع الشياطين الحمر خلال الآونة الأخيرة.

وأعلن مانشستر يونايتد في بيان رسمي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رحيل بوجبا بعد نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي، وجاء البيان كالتالي: "يمكن للنادي أن يعلن أن بول بوجبا سيغادر مانشستر يونايتد في نهاية يونيو، عند انتهاء عقده".

وتابع: "يتمتع اللاعب الفرنسي بعلاقة طويلة مع يونايتد، حيث انضم إلى أكاديمية النادي قادما من لوهافر في سن 16 عاما فقط، نتمنى له كل التوفيق في الخطوات التالية واستكمال رحلته الرائعة".

وكان بوجبا رحل عن مانشستر يونايتد عام 2012 وانضم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، ولكنه عاد إلى قلعة الشياطين الحمر عام 2016، في صفقة كبيرة هزت أرجاء أولد ترافورد.

وأكدت العديد من التقارير العالمية خلال الفترة الماضية، أن بوجبا يقترب من العودة إلى صفوف يوفنتوس مرة أخرى، لبدء معه رحلة جديدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز