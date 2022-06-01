4.73 مليار يورو صافي إنفاق الأندية الإنجليزية على صفقات اللاعبين في آخر 5 سنوات

المصدر: وام

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مع إسدال الستار على الموسم الكروي 2021 / 2022 في القارة الأوروبية بنهائي دوري أبطال أوروبا، وبدء النشاط الحقيقي في سوق انتقالات اللاعبين لهذا الصيف، كشفت الإحصائيات والتقارير أن أندية الدوري الإنجليزية ما زالت هي الأقوى من حيث القدرة الشرائية ، حيث انفقت 4.73 مليار يورو على صفقات اللاعبين في آخر 5 سنوات وأكد تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن العائدات المالية التي تجنيها الأندية الإنجليزية من حقوق البث التلفزيوني لا تزال هي الأعلى على مستوى جميع الدوريات الأوروبية وبفارق كبير عن باقي الدوريات.

وأشار موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام الأندية وانتقالات اللاعبين أنه على الرغم من عدم فوز الأندية الإنجليزية بأي لقب في البطولات الأوروبية هذا الموسم، إلا أن أندية إنجلترا مازالت هي المهيمنة على الساحة الأوروبية من الناحية المالية.

وتوج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على ليفربول الإنجليزي في النهائي، كما أحرز إنتراخت فرانكفورت لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرزالاسكتلندي في النهائي، فيما ذهب لقب النسخة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لروما الإيطالي بعد الفوز على فينورد الهولندي في النهائي.

وبهذا، يكون ليفربول هو الوحيد من الفرق الإنجليزية الذي تواجد في المباريات النهائية لبطولات الأندية الأوروبية هذا الموسم، وبرغم خسارته في النهائي إلا أنه حصل على أكثر من 17 مليون يورو جائزة المركز الثاني.

وفي الموسم الماضي، وقبل انطلاقة مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، كانت هناك 3 فرق في المباراتين النهائيتين لدوري الأبطال والدوري الأوروبي حيث فاز تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال وخسر مانشستر يونايتد أمام فياريال الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي.

وأشار "ترانسفير ماركت" إلى أن استحواذ الأندية الإنجليزية على 6 مقاعد من بين 10 مقاعد في المباريات النهائية لدوري الأبطال بآخر 5 مواسم لم يأت من فراغ وإنما بسبب القدرات الشرائية لهذه الأندية في سوق الانتقالات وقدرتها على تدعيم صفوفها بأبرز العناصر، مع التأكيد على أن هذه القدرات في طريقها للتزايد خلال المواسم المقبلة أيضا نظرا لارتفاع المكاسب المالية التي تجنيها هذه الأندية خاصة من حقوق البث.

وأوضح تقرير "فاينانشال تايمز" أن الأندية الإنجليزية ستحصل على 3.1 مليار جنيه استرليني /3.9 مليار دولار/ من عائدات البث التلفزيوني الموسم المنقضي مقارنة بـ 1.8 مليار استرليني ستحصل عليها الأندية الإسبانية عن نفس الموسم وهو ما ستحصل عليه أيضا أندية الدوري الألماني.

ويرتفع هذا العائد من حقوق البث التلفزيوني في الموسم المقبل ليصبح 3.4 مليار جنيه استرليني فيما سيتراجع في إسبانيا إلى 1.6 مليار، وهو ما يمنح الأندية الإنجليزية القدرة على السيطرة بشكل أكبر في سوق الانتقالات ويضاعف من قدرتها مستقبلا على جذب عقود رعاية وإعلانات أكبر من الأندية الأخرى في الدوريات الأوروبية المختلفة.

وطبقا لـ"ترانسفير ماركت"، بلغ صافي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في سوق انتقالات اللاعبين خلال آخر 5 مواسم، وبالتحديد منذ موسم 2017 / 2018 ، نحو 4.73 مليار يورو بفارق هائل عن الأندية الإيطالية التي تحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر من حيث /صافي/ الإنفاق في سوق الانتقالات بـ 1.12 مليار يورو فقط.

والأكثر من هذا أن صافي إنفاق الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات يفوق مجموع /صافي/ ما أنفقته أندية إيطاليا وإسبانيا وروسيا وألمانيا مجتمعة عن نفس الفترة حيث تحتل أندية إسبانيا المركز الثالث في القائمة بإجمالي إنفاق بلغ 457 مليون يورو ، مقابل 356 مليون يورو للأندية الروسية، و338 مليون يورو للأندية الألمانية.

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