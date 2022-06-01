بسبب واقعة ركل القطط.. المحكمة تصدر حكمها ضد كورت زوما

المصدر: البيان

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أصدرت محكمة تامز الابتدائية بمدينة لندن، حكمها النهائي بشأن القضية الشهيرة الخاصة بمدافع نادي وست هام كورت زوما، الذي قام بركل قططه.

وانتشر مقطع فيديو فبراير الماضي يظهر خلاله كورت زوما أثناء صفع قططه داخل منزله، ومن ثم قام بمطاردتها وركلها بحذائه.

وقضت محكمة تامز الابتدائية في لندن بالحكم على زوما بتنفيذ 180 ساعة من الخدمة المجتمعية، والمنع من الاحتفاظ بالقطط لمدة خمس سنوات مقبلة، دون دخوله السجن.

وقررت المحكمة تحمل زوما مصاريف القضية البالغة حوالي 900 جنيه أسترليني، بعدما اعترف المدافع الفرنسي بذنبه عما فعله مع القطط.

وكان نادي وست هام يونايتد قرر توقيع عقوبة مالية على زوما في وقت سابق تقدر قيمتها بـ 250 ألف جنيه أسترليني قيمة راتب أسبوعين بسبب هذه الواقعة والتبرع بالمبلغ إلى جمعيات الرفق بالحيوان، إلى جانب امتثال اللاعب الفرنسي للتحقيقات من جانب الشرطة البريطانية، ومصادرة قططه ومنحها لجمعية حماية الحيوان.

وفسخت شركة "أديداس" عقد رعايتها مع زوما، على خلفية واقعة ركله القطط.

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