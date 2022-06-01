على رأسهم تريزيجيه.. أستون فيلا يقرر بيع لاعبيه

المصدر: البيان

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قرر نادي أستون فيلا بيع بعض لاعبيه خلال فترة الميركاتو الصيفية المقبلة، لرغبة ستيفن جيرارد مدرب الفريق الإنجليزي، في إعادة بناء فريقه عن طريق التعاقد مع صفقات جديدة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن أستون فيلا سيقوم ببيع بعض لاعبيه المهمين، على رأسهم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" المعار لباشاك شهير التركي، وكذلك الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي المعار لإيفرتون.

وانتهت إعارة تريزيجيه مع الفريق التركي التي امتدت ستة أشهر، وأظهر خلالها اللاعب المصري تألقاً ملفتاً خلال فترة وجوده معه.

وأوضح التقرير أن نادي أستون فيلا يرغب في الاستفادة مادياً من بيع لاعبيه، حتى يتمكن من إبرام صفقات جديدة، استعدادا للموسم المقبل.

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