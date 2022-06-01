رسمياً.. جاريث بيل يعلن رحيله عن ريال مدريد

المصدر: البيان

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أصدر الدولي الويلزي جاريث بيل، بيانا رسمياً يعلن خلاله رحيله عن صفوف ريال مدريد بنهاية عقده.

وينتهي عقد جاريث بيل مع ريال مدريد بنهاية يونيو الجاري، ولم يجدد بيل عقده مع الميرنغي خلال الفترة الأخيرة.

وفي بيان رسمي أصدره اللاعب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ودع بيل جماهير ريال مدريد وأعلن رحيله عن النادي الملكي، حيث قال: "أنا أكتب هذه الرسالة من أجل أن أشكر جميع زملائي واللاعبين والمدربين الذين عاصرتهم في النادي والجماهير التي دعمتني"

وأضاف: "حققت حلمي منذ تسع سنوات بارتداء قميص ريال مدريد، واللعب على ملعب سانتياغو برنابيو والفوز بالألقاب مع النادي الملكي لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "أريد أيضاً أن أشكر رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي أعطاني الفرصة من أجل تحقيق حلمي باللعب لريال مدريد وجميع أعضاء مجلس الإدارة".

يذكر أن بيل تعرض لعدة انتقادات من جماهير ريال مدريد مؤخراً، بسبب قلة مشاركاته واتهامه بادعاء الإصابة، واهتمامه باللعب مع منتخب بلاده وممارسة لعبة الغولف أكثر من المشاركة مع ريال مدريد.

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