رسمياً.. «ريد بيرد» الأمريكية تستحوذ على نادي ميلان

المصدر: البيان

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أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن توصل مجموعة "ريد بيرد" الأمريكية بقيادة جيري كاردينالي، لاتفاق مع ملاك النادي الحاليين لشراء النادي بشكل كامل خلال الصيف المقبل.

وقال ميلان في بيان رسمي أن مجموعة "ريد بيرد" الاستثمارية أبرمت اتفاقية نهائية مع مجموعة إليوت (المالك الحالي للنادي الإيطالي)، من أجل الاستحواذ على النادي بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وجاء بيان ميلان على النحو التالي:

"تم التوصل لاتفاق بين الطرفين لبيع النادي لمجموعة ريد بيرد مقابل 1.2 مليار يورو، ستشهد الاتفاقية احتفاظ مجموعة إليوت بمصالح مالية أقلية في النادي، ومقاعد في مجلس الإدارة، مما يعزز الشراكة بين ريد بيرد وإليوت”.

وقال جيري كاردينالي مؤسس مجموعة "ريد بيرد": "يشرفنا أن نكون جزءً من تاريخ ميلان اللامع، ونحن متحمسون للعب دور في الفصل التالي للنادي، ليعود إلى مكانه الصحيح على قمة الدوري الإيطالي والكرة الأوروبية والعالمية".

يذكر أن ميلان سيتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم المنقضي.

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