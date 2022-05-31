إتمام صفقة بيع نادي ميلان إلى شركة ريدبيرد الأمريكية

المصدر: البيان

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أصبحت شركة ريد بيرد الأمريكية المالك الجديد لنادي ميلان الإيطالي، بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ التي قدرت بمبلغ مليار وثلاثمائة مليون دولار.

وأكدت وكالة الأنباء الإيطالية أن الشركة الأمريكية، أتمت بالفعل الاتفاق مع شركة إليوت من أجل شراء ميلان.

ويقدر رأس مال شركة ريد بيرد التي يقع مقرها في ولاية نيويورك بست مليارات دولار أمريكي، كما أن أعمالها متشعبة في العديد من المجالات مثل التكنولوجيا والطاقة والرياضة.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة الجديدة المالكة لميلان، بتجديد عقد الثنائي باولو مالديني، وريكي ماسارا، الذي ساهم في عودة الروسونيري لمنصات التتويج، قبل أن تبدأ في حسم الصفقات الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

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