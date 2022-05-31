تغريم لامبارد 30 ألف استرليني بسبب محمد صلاح

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فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه استرليني (38 ألف دولار) على فرانك لامبارد المدير الفني لفريق إيفرتون بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب نهاية مباراة فريقه أمام جاره ليفربول في أبريل الماضي.

وانتقد لامبارد الحكم ستيوارت أتويل ، الذي أدار اللقاء ، مشيرا إلى أنه لم يمنح لاعبه أنتوني جوردون ضربة جزاء اثر تعرضه لعرقلة واضحة وأنه كان من الممكن أن يحتسب هذه اللعبة ضربة جزاء فعليا لو كان نجم ليفربول هو من سقط أرضا في إشارة لمحمد صلاح مهاجم ليفربول.

وكان الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه جوردون خلال الشوط الأول من المباراة على استاد "آنفيلد" في ليفربول بسبب سقوطه أرضا اثر التحام من جويل ماتيب لاعب ليفربول.

واستنكر لامبارد الاتهام الموجه إليه من قبل الاتحاد الإنجليزي ، والذي يتضمن أن التصريحات تشكك في نزاهة الحكم ، ولكن الاتحاد قرر تغريم المدرب على تصريحاته ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) .

وأفلت إيفرتون في ختام الموسم من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى حيث قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين 3 / 2 على كريستال بالاس ليضمن البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل.

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