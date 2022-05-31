محمد صلاح يغيب عن تشكيل الأفضل في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

غاب الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة.

وجاء غياب صلاح رغم تألقه في البطولة وتسجيله 8 أهداف وصناعته لهدفين آخرين، خلال المباريات التي خاضها رفقة فريقه ليفربول بمنافسات المسابقة الأوروبية.

وخسر ليفربول اللقب القاري لحساب ريال مدريد، الذي توج بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على الريدز في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي فينسيوس جونيور.

وجاء التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا حسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا "ريال مدريد"

خط الدفاع: أرنولد "ليفربول"، روديجر "تشيلسي"، فان دايك "ليفربول"، روبرتسون "ليفربول"

خط الوسط: دي بروين "مانشستر سيتي"، فابينهو "ليفربول"، مودريتش "ريال مدريد"

خط الهجوم: كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، كريم بنزيما "ريال مدريد"، فينسيوس جونيور "ريال مدريد"

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز