عبر دبي الرياضية.. الدوري الألماني يعود للبث في الشرق الأوسط

المصدر: البيان

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أعلنت قناة دبي الرياضية، عن بث مباريات الدوري الألماني بداية من الموسم المقبل 2023/2022، في إطار عودة القناة لنقل مباريات مجانا دون تشفير.

وكتب الحساب الرسمي لقناة دبي الرياضية عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "الكرة الألمانية تعود إلى قنوات دبي الرياضية من جديد".

وتعد قناة دبي الرياضية هي أول قناة في الشرق الأوسط تحصل على حقوق بث الدوري الألماني.

وانتهى موسم 2022/2021 من الدوري الألماني، بتتويج بايرن ميونخ باللقب للمرة العاشرة على التوالي، بعد تصدره جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 77 نقطة.

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