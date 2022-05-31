بعد خسارة لقب إفريقيا أمام الوداد.. نجم الأهلي يلقي ميداليته الفضية أرضاً (فيديو)

المصدر: البيان

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سيطرت حالة من الغضب الشديد على لاعبي الأهلي المصري، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وكان الأهلي خسر من الوداد بهدفين دون رد بنهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليفشل الفريق الأحمر في الحفاظ على لقبه القاري للعام الثالث على التوالي.

وأثناء خروج لاعبي الأهلي من أرضية الملعب، برزت لقطة لعمرو السولية لاعب الأهلي، الذي قام بإلقاء ميداليته الفضية على الأرض بشكل غريب قبل نزوله للنفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، وظلت على أرضية الملعب قبل أن يلتقطها أحد رجال الأمن.

وفي نفس الشأن، خلع لاعبو الأهلي الميدالية الفضية من أعناقهم بعد حصولهم على المركز الثاني، وقرروا حملها بيديهم في ردة فعل غاضبة بسبب خسارة اللقب الإفريقي.

وتباينت ردود الفعل حول ما قام به السولية، ما بين مؤيد من جماهير الأهلي لأنهم اعتبروها رسالة للتعبير عن الاستياء من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" صاحب التنظيم، بينما خالف هذا الرأي البعض الآخر، معللين بأن ردة فعل اللاعب لا تتحلى بالروح الرياضية.

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