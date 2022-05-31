موسيماني يثير غضب جمهور الأهلي عقب خسارة دوري الأبطال

المصدر: البيان

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قدم الأهلي المصري مباراة متواضعة أمام نظيره الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي ابتسم لصالح الوداد، ولم ينجح مدرب الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في قراءة المواجهة، ولم تفلح التغييرات التي قام بها في تصحيح الوضع، خصوصا بعد المستوى المميز للفريق الودادي، مقابل آداء باهت للفريق المصري، الذي مكن نظيره المغربي من التألق وتسجيل هدفين دون رد.

وسادت حالة من الغضب من قبل جمهور الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ألقت باللائمة على المدرب الذي فشل في قراءة الخصم وتقديم التشكيل المناسب الذي يمكن الفريق من الفوز والتتويج باللقب.

وتوج الفريق البيضاوي بدوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1992 و2017 فيما أخفق الأهلي المصري في التتويج باللقب الحادي عشر في تاريخه.

والفريق البيضاوي الذي خاض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، كان حاضرا منذ البداية ونجح في أخذ الأسبقية منذ الربع ساعة الأولى، بعد تسديدة صاروخية من زهير المترجي خدعت الحارس محمد الشناوي، وألهبت حماس الجماهير على مدرجات مركب محمد الخامس.

وأضاف المترجي الهدف الثاني مع مطلع الشوط (دق 48) الثانية، ليتجاوز زميله الكونغولي جاي مبينزا، في قائمة هدافي الوداد بدوري الأبطال هذا الموسم، برصيد 5 أهداف.

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