الوداد يتقدم على الأهلي بهدف في الشوط الأول

المصدر: متابعة-عزالدين جادالله

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انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي المصري ونظيره الوداد المغربي بتقدم الوداد بهدف نظيف ضمن نهائي دوري أبطال افريقيا والمقام حاليا على ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

أحرز هدف الوداد زهير المترجي في الدقيقة 15.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

بينما جاء تشكيل الوداد لمواجهة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد التكناوتي.

خط الدفاع: أيوب العملود - أشرف داري - أمين فرحاني - يحيى عطية الله.

خط الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: رضا جعدي - زهير المترجي - جي مبينزا.

تقدم الوداد

وقدم الفريقان آداءً حذراً في الشوط الأول مع أفضلية لأصحاب الأرض، وغابت الفرصة الخطرة أول ربع ساعة من عمر اللقاء وانحصر اللعب في وسط الملعب، حتى نجح لاعب الوداد زهير المترجي من احراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 15من تسديدة صاروخية خاطفة سكنت مرمى حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، و أرسل علي معلول تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاه الشحات ولكن نجح أمين فرحاني في السيطرة عليها، وكثف لاعبو الأهلي من هجومهم في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بغية تسجيل هدف وإدراك التعادل لكن لم ينجحوا في ذلك وانتهت الحصة الأولى لصالح أصحاب الأرض بهدف دون رد.

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