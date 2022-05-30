تشكيلة الأهلي الرسمية لمواجهة الوداد في النهائي الإفريقي

المصدر: البيان

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أعلن موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة الوداد المقرر لها الحادية عشر من مساء اليوم الاثنين، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء : رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – على لطفي – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدي افشة – محمود وحيد – كريم فؤاد

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