بث مباشر.. مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: البيان

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يلتقي الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويغيب عن الأهلي في مواجهة الوداد، المغربي بدر بانون لعدم الجاهزية على الرغم من سفره مع بعثة الفريق الأحمر التي اتجهت للمغرب لخوض اللقاء، ويغيب أيضاً المدافع محمد عبدالمنعم بسبب الإصابة، بينما يغيب عن الوداد النجم الليبي مؤيد اللافي، بسبب تعرضه لإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي خلال وقت سابق من الموسم.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي على ملامح التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الوداد، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

وفي نفس الشأن، استقر المغربي وليد الركراكي المدير الفني لنادي الوداد المغربي على ملامح التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة النهائي أمام الأهلي، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الوداد، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، أشرف داري، أمين فرحاني، أيوب العملود

خط الوسط: أيمن الحسوني، يحيى جبران، جلال الداودي

خط الهجوم: زهير المترجي، مبينزا، بديع أووك

بدء توافد جماهير #الأهلي المصري لملعب محمد الخامس بـ #المغرب، قبل بداية مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، واحتفلت الجماهير قبل المباراة بـ5 ساعات، مرددين شعارات الفريق الأحمر.#الأهلي_الوداد#نهائي_دوري_أبطال_أفريقيا#البيان_الرياضي pic.twitter.com/hidG2jkUVd — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 30, 2022

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