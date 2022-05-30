ليفاندوفسكي يعلن رحيله عن بايرن ميونخ

المصدر: البيان

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أكد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، رحيله عن العملاق الألماني خلال الأيام المقبلة.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل 2023، إلا أن اللاعب أعلن عدم استمراره مع البافاري خلال الموسم المقبل.

ويتواجد ليفاندوفسكي مع منتخب بلاده في الوقت الحالي من أجل خوض مباريات دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي يونيو المقبل، وتواجد اللاعب المخضرم، الأثنين، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاءات البطولة.

وسُئل ليفا عن إمكانية انتقاله إلى صفوف برشلونة خلال فترة الميركاتو الصيفي، وقال: "سؤال كبير، لا أحب أن أكون في هذا الموقف، ولكن ما هو مؤكد في الوقت الحالي أن فترتي مع بايرن ميونيخ قد انتهت"

وأضاف: "لا أرى أي فرصة لمواصلة مسيرتي مع البايرن، دعنا نرى ما يمكننا القيام به في الأسبوعين المقبلين، لا أريد الاستمرار".

وتابع: "بعد دوري الأمم، سيكون لدينا وقت للحديث عن الوضع، لكنني لا أرى أي احتمال للاستمرار مع البايرن".

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