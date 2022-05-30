تصنيف الأندية المشاركة في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023/2022

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج ريال مدريد بلقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ليفربول في المباراة النهائية 0/1، التي أقيمت بينهما على ملعب إستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكشفت شبكة "Bleacher Report Football" عن تصنيف الفرق التي ستشارك في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل 2023/2022، وعلى رأسها ريال مدريد حامل اللقب، بالإضافة إلى ليفربول الوصيف.

وجاء تصنيف الفرق المشاركة في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023/2022، كالتالي:

التصنيف الأول

ريال مدريد (حامل اللقب وبطل الدوري الإسباني)، آينتراخت فرانكفورت (بطل الدوري الأوروبي)، مانشستر سيتي (بطل الدوري الإنجليزي)، ميلان (بطل الدوري الإيطالي)، بايرن ميونخ (بطل الدوري الألماني)، باريس سان جيرمان (بطل الدوري الفرنسي)، بورتو (بطل الدوري البرتغالي)، أياكس (بطل الدوري الهولندي).

التصنيف الثاني

ليفربول الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، برشلونة الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، إشبيلية الإسباني، آر بي لايبزيغ الألماني، توتنهام الإنجليزي.

التصنيف الثالث

بوروسيا دورتموند الألماني، انتر ميلان الإيطالي، نابولي الإيطالي، ريد بول سالزبورج النمساوي، شاختار الأوكراني، باير ليفركوزن الألماني، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

التصنيف الرابع

كلوب بروج البلجيكي، سيلتيك الاسكتلندي

وأكدت الشبكة الإنجليزية، أن هناك فرق لم يتحدد موقفها من التواجد في المستوى الثالث أو الرابع، وهي مارسيليا الفرنسي، والفرق الستة الصاعدة من الملحق المؤهل لمجموعات البطولة.

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023

وتنطلق مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الفترة من 21 يونيو وحتى 25 أغسطس المقبل، على أن تقام قرعة دور المجموعات يوم 25 أغسطس أيضاً، فيما ستنطلق مباريات دور المجموعات 6 سبتمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز