تسريب صور القمصان الاحتياطية لريال مدريد في الموسم الجديد

المصدر: البيان

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شهدت الساعات الماضية تسريب صور قمصان ريال مدريد الاحتياطية، التي سيرتديها لاعبو الميرنغي خلال الموسم الجديد 2023/2022.

وكشف موقع "Footy Headlines" المتخصص في قمصان الفرق الرياضية، عن صور القمصان الاحتياطية التي سيرتديها الريال في الموسم المقبل، والمصممة من جانب شركة "أديداس" الراعي الرسمي لملابس النادي الملكي.

وبحسب الصور المتداولة، فإن قميص ريال مدريد الاحتياطي الأول، مصمم باللون البنفسجي الفاتح، مع استخدام اللون الأسود بشكل بسيط، بالإضافة إلى بعض النقوش في واجهة القميص، أما بالنسبة للقميص الاحتياطي الثاني، جاء تصميمه باللون الأسود كاملاً.

وأعلن ريال مدريد عن قميصه الأساسي للموسم الجديد بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، وجاء باللون الأبيض الاعتيادي مع خطوط عرضية باللون البنفسجي على الأكتاف.

وكان ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا السبت الماضي، على حساب ليفربول في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

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