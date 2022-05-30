رغم الحصول على ميدالية.. «يويفا» يجرد ثنائي ريال مدريد من لقب دوري الأبطال

المصدر: البيان

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حرمان ثنائي ريال مدريد من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي حسمه الميرنغي لصالحه على حساب ليفربول، مساء السبت الماضي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي قرر حرمان ثنائي ريال مدريد فرانشيسكو إيسكو وأندري لونين، من التتويج باللقب لأنهما لم يخوضا أي دقيقة لعب مع الريال خلال مشوار البطولة.

يأتي قرار "يويفا" على الرغم من حصول الثنائي على الميدالية الذهبية أثناء تتويج ريال مدريد، لكن لم يتم تسجيل أسمهما في سجل الفائزين بالبطولة، لأن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن اللاعبين الذين لم يشاركوا لمدة دقيقة واحدة على الأقل، ليسوا ضمن المتوجين باللقب.

ولم يعتمد أنشيلوتي على إيسكو طوال مشوار ريال مدريد في دوري الأبطال نظراً لتراجع مستواه، بالإضافة للحارس أندري لونين بسبب المستوى الرائع لتيبو كورتوا الذي كان سبباً رئيسياً في صعود ريال مدريد على منصات التتويج.

وأعلن إيسكو رحيله عن ريال مدريد بشكل رسمي بعد نهاية عقده الصيف الجاري، وقد يلحق به أندري لونين نظراً لرغبته في المشاركة وهو ما يصعب حالياً في ريال مدريد، بسبب التألق الكبير لكورتوا.

وفاز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة عشر في تاريخه على حساب ليفربول، بعدما انتهت المباراة بهدف دون رد لصالح الميرنغي، حمل توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور.

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