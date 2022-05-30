بتصويت الجماهير.. محمد صلاح لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، بجائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي عن الموسم المنقضي 2022/2021، من جانب رابطة المحترفين الإنجليزية، التي تحسم بتصويت الجماهير.

ونجح صلاح في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي 2022/2021، بعدما أحرز 23 هدفاً، بالمناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام.

وأعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي (لاعب الجماهير) عن الموسم المنقضي.

وكان صلاح ضمن المرشحين على لقب الجائزة، مع كل من كيفين دي بروين وفيل فودين ثنائي مانشستر سيتي، وألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، وكونور غالاغير لاعب كريستال بالاس، وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد.

وكان صلاح خسر رفقة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، بفارق نقطة واحدة عن الأخير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز