زوجة ألكانتارا تروي تفاصيل ليلة النهائي الأوروبي المرعبة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تحدثت جوليا فيجاس زوجة تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول، عن تحول نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى كابوس كامل، بعدما تعرض المشجعون للسرقة والاعتداء والغاز المسيل للدموع خارج إستاد فرنسا.

وطغت الفوضى على هزيمة ليفربول بهدف دون مقابل أمام ريال مدريد، قبل انطلاق المباراة، حيث تعرض آلاف المشجعين لمواقف خطيرة أثناء محاولتهم دخول الملعب.

ووصفت جوليا فيجاس، الأحداث خارج ملعب المباراة، عبر حسابها الشخصي في «انستغرام»، وكتبت: «لا أحب التعليق على هذه الأشياء، ولكن هذه المرة علي أن أعبر عن نفسي».

وأضافت: «كان النهائي كابوسًا كاملاً، ولا يتعلق الأمر بكرة القدم، بل يتجاوز النتيجة، بسبب الافتقار إلى التنظيم والأمن، وكانت هناك العديد من اللحظات المخيفة».

واستعرضت صحيفة «ديلي ميل»، ما جاء في منشور زوجة ألكانتارا، وقالت من خلاله: «تعرض الجمهور للتهديد المستمر من قبل عصابات اللصوص الذين كانوا يحاولون الاعتداء علينا، وتسللوا إلى الملعب بدون تذكرة».

وأكملت: «تم استبعاد العديد من الجماهير مما تسبب في حدوث اندفاع جماهيري، وألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على العائلات والجماهير، وتعرض بعضهم للضرب، وكلهم أبرياء».

وأضافت: «بسبب كل هذه المشاكل، اضطررنا إلى مغادرة الملعب برفقة حراسة لسلامتنا، ويجب القيام بشيء ما، مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تحدث في أي نوع من الأحداث، ونحن نطلب بتحمل أحد للمسؤولية، لأنه كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير».

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