ألميريا وبلد الوليد يعودان لدوري الدرجة الأولى الإسباني

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد ألميريا وبلد الوليد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد حجز بطاقتي التأهل المباشر في الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية أمس الأحد.

وبعد غياب سبع سنوات عاد ألميريا، المملوك لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية منذ 2019، إلى دوري الأضواء بعد تصدر الدرجة الثانية متقدما على بلد الوليد، المملوك للأسطورة البرازيلي رونالدو، الذي عاد سريعا للدرجة الأولى بعد عام واحد.

وتعادل ألميريا 2-2 مع ليجانيس في الجولة الأخيرة بينما فاز بلد الوليد 3-صفر على ويسكا، ليتساوى الفريقان في حصد 81 نقطة، بينما فقد إيبار الصدارة بخسارة مفاجئة 1-صفر من ألكوركون وتراجع للمركز الثالث.

وسيضطر إيبار الآن لخوض ملحق صعود وسيواجه جيرونا صاحب المركز السادس، بينما يلعب لاس بالماس ضد تنيريفي في المواجهة الأخرى بالملحق بين صاحبي المركزين الرابع والخامس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز