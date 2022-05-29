نوتنغهام فورست يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

المصدر: أ ف ب

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عاد نوتنغهام فوريست الى الدرجة الانجليزية الممتازة في كرة القدم بعد غياب دام 23 عاما بفوزه على هادرسفيلد 1-صفر في الدور النهائي لملحق الـ"تشامبيونشيب" الاحد على ملعب ويمبلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب هادرسفيلد ليفي كولويل خطأ في مرمى فريقه اواخر الشوط الاول.

وعاش نوتنغهام فوريست عصره الذهبي بقيادة مدربه الفذ براين كلاف اواخر السبعينيات ومطلع الثمانينات عندما توج بطلا لأوروبا عامي 1979 و1980 وبطلا لانجلترا عام 1978.

وكان فريقا فولهام وبورنموث ضمنا الارتقاء الى الدرجة الممتازة بحلولهما في المركزين الاول والثاني في دوري "تشامبيونشيب".

ويدين نوتنغهام فوريست بصعوده الى مدرب ستيف كوبر الذي استلم تدريبه في سبتمبر الماضي خلفا لكريس هاوتون عندما كان الفريق يحتل المركز الاخير بعد مبارياته السبع الاولى في الموسم.

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