غاريث بيل يدخل التاريخ برقم تعجيزي في دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخل الدولي الويلزي غاريث بيل التاريخ من بوابة دوري أبطال أوروبا، بعد أن أصبح أول لاعب بريطاني في التاريخ يحصد 5 ألقاب بدوري الأبطال.

وسجل لاعب ريال مدريد صاحب 32 عامًا رقمًا تعجيزيًّا بعد فوز فريقه الثمين على حساب ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد وتتويج الفريق باللقب الرابع عشر في تاريخه.

وعقب الفوز ارتفع رصيد اللاعب البريطاني لـ5 ألقاب في دوري الأبطال.

وحقق بيل جميع ألقابه مع ريال مدريد برغم عدم مشاركته في معظمها باستثناء بطولة 2018 التي أحرز فيها هدفين بنهائي البطولة أمام ليفربول.

ويعد "باكو خينتو" أسطورة ريال مدريد الراحل أكثر لاعبي العالم تتويجًا باللقب برصيد 6 ألقاب. فيما يمتلك كل من كريم بنزيما، وتونى كروس، ومودريتش، وجاريث بيل، وكاسيميرو، ومارسيلو 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وانضم " غاريث بيل "، لصفوف النادي الإسباني في صيف 2013 قادما من صفوف توتنهام هوتسبير، ليقدم بعدها أداء مميزًا ويتصدر نجوم الدوري الإسباني.

وتضم مسيرة غاريث بيل فوزه بالدوري الإسباني 3 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات والسوبر المحلي لمرة واحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز