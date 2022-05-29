محمد صلاح ومحرز في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2021-2022)، الذي انتهى بتتويج ريال مدريد باللقب مساء امس على حساب ليفربول بهدف دون رد.

وهيمن فريق ريال مدريد، الفائز بلقب بطل "التشامبونز ليغ" للمرة 14، على قائمة التشكيلة المثالية، بواقع ثلاثة لاعبين هم الحارس تيبو كورتوا، كريم بنزيما وإيدر ميليتاو، بينما اكتفى وصيفه ليفربول، بلاعب واحد فقط وهو النجم المصري محمد صلاح ، كما ضمت القائمة لاعبا عربيا آخر وهو الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

و غاب نجوم مثل، الفرنسي كليان مبابي و الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبا باريس سان جيرمان وغيرهما من اللاعبين الكبار.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2021-2022 :

حراسة المرمى: كورتوا (ريال مدريد)

خط الدفاع: رينيلدو ماندافا (أتلتيكو مدريد)، ايدر ميليتاو (ريال مدريد)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

خط الوسط: ليروي ساني (بايرن ميونيخ) محرز (مانشستر سيتي)، أرنو دانجوما (فياريال)، محمد صلاح (ليفربول)

خط الهجوم: هالير (أياكس امستردام)، ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) كريم بنزيما

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز