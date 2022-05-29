مشجعون يشعلون شوارع القاهرة بهتافات ضد محمد صلاح

المصدر: وكالات

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أشعل مشجعون ينتمون لرابطة جماهير ريال مدريد في مصر، شوارع القاهرة فرحا، عقب تتويج فريقهم المفضل، بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب فريق ليفربول، الذي يلعب مواطنهم صلاح في صفوفه.

وجرى، أمس السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، تجمع ضخم لعشاق ومحبي فريق ريال مدريد داخل مصر، من أجل تشجيع ومتابعة لقاء الفريق ضد ليفربول (عبر الشاشات) في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقب نهاية المباراة بفوز الريال 1-0 وتتويجه باللقب القاري للمرة الـ14 في تاريخه (رقم قياسي)، عمت احتفالات عارمة المكان الذي تجمع فيه عشاق ريال مدريد بالقاهرة، وتم ترديد عدة هتافات، ما بين الداعمة لـ"الميرينغي"، والساخرة من الفريق المنافس.

وشهدت الاحتفالات أيضا هتافات ضد نجم نادي ليفربول، الدولي المصري، محمد صلاح، حيث تم ترديد عبارة ساخرة من "الفرعون"، وهي "واحد اثنين.. محمد صلاح فين؟".

وبرر البعض هتاف الجماهير المصرية ضد صلاح، بسبب تصريحاته النارية المتفائلة والمتحدية، التي أدلى بها على مدار الأسابيع الماضية، حيث أعلن رغبته في "الانتقام" لإصابته وخسارة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال لعام 2018.

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