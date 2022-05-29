ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022/2021

المصدر: البيان

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توّج فريق ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بعد الفوز على ليفربول 0/1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فرنسا بباريس.

وتصدر الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، صدارة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفاً أحرزها في المسابقة.

وحل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، في المركز الثاني برصيد 13 هدفاً، بعدما توقف مشوار العملاق البافاري عند ربع النهائي، وودع البطولة على يد فياريال الإسباني.

وتواجد الإيفواري سيباستيان هالر لاعب أياكس أمستردام في المركز الثالث برصيد 11 هدفاً، ثم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في المركز الرابع، برصيد 8 أهداف.

واحتل المركز الخامس الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 7 أهداف، ثم الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ بنفس الرصيد، وحل بالمركز السابع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي برصيد 6 أهداف.

وتواجد بالمركز الثامن المالي أداما تراوري لاعب شيريف برصيد 6 أهداف أيضاً، ثم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، والألماني ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ بنفس الرصيد.

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