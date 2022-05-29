موعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في السوبر الأوروبي

المصدر: البيان

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نجح ريال مدريد في حصد لقبه الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، بعد فوزه على الأخير بهدف دون رد سجله البرازيلي فينسيوس جونيور.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من ليفربول، إلا أن أبناء كارلو أنشيلوتي نجحوا في حسم المباراة عن طريق هدف فينسيوس .

ويلعب ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، أمام آينتراخت فرانكفورت الفائز بلقب الدوري الأوروبي، في مباراة حاسمة على لقب كأس السوبر الأوروبي 2022.

وتقام مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء 10 أغسطس 2022، على ملعب هلسنكي الأولمبي، الذي يقع في هلسنكي عاصمة فنلندا.

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