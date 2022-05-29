رد فعل محمد صلاح بعد خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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ظهرت علامات الحزن على الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وخسر ليفربول اللقب الأوروبي لحساب ريال مدريد، الذي حسم المباراة بهدف دون رد سجله البرازيلي فينسيوس جونيور.

والتقطت صوراً لمحمد صلاح في أكثر من مشهد عقب نهاية اللقاء وهو في حالة حزن شديدة، بعد خسارته لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع ليفربول أمام نفس الخصم.

وظهرت حالة الحزن على محمد صلاح خلال استلامه لميدالية المركز الثاني، وقام بعدها بتحية جماهير ليفربول المتواجدة في الملعب، ودخل مسرعاً لغرف خلع الملابس.

وكان صلاح أطلق عدة تصريحات نارية قبل مواجهة ريال مدريد، حيث شدد على أنه يسعى للانتقام من الميرنغي بعد خسارة لقب نسخة 2018 أمامه.

وعانى محمد صلاح خلال هذا العام من عدة صدمات كان أولها خسارته لقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، ثم خسارته بطاقة التأهل مع منتخب بلاده أيضاً لنهائيات كأس العالم، ثم خسارة لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وأخيراً لقب دوري الأبطال.

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