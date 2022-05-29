"يويفا" يصدر بيانا رسمياً بشأن أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيانا رسمياً بشأن الأحداث التي سبقت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد على ملعب "استاد دو فرانس"، والتي ترتب عليها تأخر انطلاق المباراة لمدة 36 دقيقة، بسبب تدافع جماهير ليفربول من أجل الدخول لملعب اللقاء.

وجاء بيان "يويفا"، كالتالي:

"في الفترة التي سبقت المباراة، تم حظر البوابات الدوارة في نهاية منطقة دخول جماهير ليفربول بعد تدافع آلاف المشجعين الذين اشتروا تذاكر مزيفة لا تعمل في البوابات، أدى هذا إلى حشد الجماهير التي حاولت الدخول، ونتيجة لذلك تم تأخير انطلاق المباراة لمدة 35 دقيقة للسماح لأكبر عدد ممكن من المشجعين بالحصول على تذاكر أصلية، مع استمرار تزايد الأرقام خارج الاستاد عقب انطلاق المباراة، فرقتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وأجبرتهم على الابتعاد عن الملعب".

وأكمل: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم متعاطف مع المتضررين من هذه الأحداث وسيواصل مراجعة هذه الأمور بشكل عاجل مع الشرطة والسلطات الفرنسية، ومع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

وكان ليفربول علق على هذه الأحداث، في بيان رسمي كالتالي:

"نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب مشكلات الدخول إلى الملعب، وانهيار المحيط الأمني الذي واجهه مشجعو ليفربول في استاد فرنسا، هذه هي أعظم مباراة في كرة القدم الأوروبية ولا يجب على المشجعين تجربة المشاهد التي شهدناها الليلة، لقد طلبنا رسمياً إجراء تحقيق رسمي في أسباب هذه الأحداث غير المقبولة".

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