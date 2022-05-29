أبرز المشاهير والنجوم الحاضرين لنهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الذي أقيم على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، حضور عدد كبير من النجوم على المستوى الرياضي والسياسي.

وتوج ريال مدريد باللقب على حساب ليفربول بعد فوزه بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليحصد الميرنغي اللقب 14 في تاريخه.

ورغم الأحداث الساخنة التي شهدتها العاصمة الفرنسية قبل انطلاق اللقاء، بسبب فوضى دخول جماهير ليفربول ملعب اللقاء وتدخل الشرطة، وما ترتب عليها من تأخر بداية المباراة أكثر من 30 دقيقة، إلا إنها لم تمنع المشاهير من حضور اللقاء.

وتواجد من المشاهير في ملعب لقاء نهائي دوري الأبطال كل من، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والسلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا".

وتواجد أيضاً نجوم ريال مدريد السابقين زين الدين زيدان، وراؤول جونزاليس، وكلود ماكاليلي، وستيف ماكمانمان، كما حضر نجوم ليفربول السابقين وهم كيني دالجليش، وإيان راش، ومايكل أوين، بجانب رافائيل نادال نجم كرة المضرب المعروف، أما على المستوى السياسي، فحضر فيليبي السادس ملك إسبانيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز